Tre giocatori della prima squadra ora rischiano di essere ceduti da Eddie Howe

(Di martedì 26 dicembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La stagione dei trasferimenti arriverà presto e il Newcastle United sarà nuovamente attivo nella finestra di mercato. Dopo l’acquisizione da parte del Fondo di investimento pubblico, il Newcastle è stato uno dei clubPremier League più attivi sul mercato. I Magpies hanno iniziato l’anno condel calibro di Jonjo Shelvey e Chris Wood nei loro albi, ma ora hanno completamente trasformato la lorocon aggiunte come Anthony Gordon e Sandro Tonali. Gli ambiziosi proprietari del Newcastle continueranno a sostenerefornendogli i fondi per portare il club a nuovi livelli e competere regolarmente in Champions League. Con l’arrivo di nuovi, è probabile che alcuni dei vecchi volti lascino il club per far posto ...

...non è mai rimasto in un club per più dianni. Adesso tocca ai Friedkin rispondere. I dubbi però sulla conferma del portoghese sono tanti. A cominciare dal suo ingaggio, da quello deie ...Nei due spettacolari Tour sarà possibile seguire le imprese dei miglioridel mondo, dai ... Haaland e gli altri e da gennaio Grande e maledetta - La Lazio del '74 ,episodi dedicati alla ...Straordinaria proposta di Amazon per queste cuffie da gaming wireless con audio 3D: risparmi il 61% sul prezzo ufficiale.Rabiot è considerato semplicemente fondamentale per la Juventus e per l'allenatore Allegri, rappresentando un elemento cruciale per la squadra. È.