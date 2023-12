Tre di Troppo | Miglior Première 2023 Sky Quasi 630mila spettatori medi e 1 2 milioni di contatti unici

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ottimo risultato d’ascolto per TRE DI, il film diretto e interpretato da Fabio De Luigi, con Virginia Raffaele,che si attesta comenelsu Sky. Il film ha totalizzato su Sky 627 milacomplessivi (Sky Cinema Uno, Sky Cinema Christmas, Sky Uno/+1, on demand) con 1,2die una eccellente permanenza al 51%. Il titolo proposto la sera di Natale è un’irriverente pellicola in cui una coppia che non desidera figli si ritrova - a causa di un incantesimo – con tre bambini in casa. Protagonista con Fabio De Luigi è Virginia Raffaele, entrambi affiancati da un cast che comprende anche Barbara Chichiarelli, Renato Marchetti, Marina Rocco e Fabio Balsamo. La sceneggiatura è firmata ...

Il motivo Quella vettura èpotente per lui. Secondo il regolamento interno questa vettura ... Nessuna eccezione dunque per il 26enne di Hasselt dominatore del Mondiale negli ultimianni e ......di auricolari ad un prezzo davvero stracciato ma capaci di competere con modelli che costano... Tra i difetti c'è un consistente lag Bluetooth il che li rende nonadatti per il video. I JLab ...Il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen è troppo giovane per affittare una Mercedes Amg GT. Almeno secondo le regole dell’azienda di noleggio Sixt, che opera ad Algarve in Portogallo. Lunedì ...Brutta sorpresa durante le vacanze natalizie in Algarve per il campione olandese, che si è sentito dire no alla possibilità di noleggiare una Mercedes Amg Gt da 523 cavalli ...