Trani | preparativi per il capodanno in piazza | si arriverà al 2024 con Raf Anche dj e speaker di Radio Selene

(Di martedì 26 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Ilè alle porte e la Città disi prepara a festeggiarlo in grande stile. Fervono iper l’evento musicale che farà convergere turisti e pugliesi nella splendidaQuercia, scenografico palcoscenico che si specchia nel caratteristico porto turistico. A partire dalle ore 22,30 si accenderanno i riflettori della grande festa organizzata per dare il benvenuto al. Uno spettacolo fortemente voluto dall’amministrazione comunale con una vocazione intergenerazionale. Star indiscussa della serata uno dei più apprezzati cantautori italiani, Raf, con una produzione Kino Music. Il pubblico sarà pronto a cantare con uno dei talenti più ispirati e originali del pop italiano i brani più famosi della sua quarantennale carriera, ...

