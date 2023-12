Tragedia la sera di Natale | la vita di Ester | Edoardo e Leonardo finisce in un terribile incidente

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dramma a Barberino del Mugello nel giorno di, una coppia di fidanzati 29enni ed un uomo di 58 anni sono morti dopo unfrontale intorno alle 16.30. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, in cui è rimasta coinvolta una quarta persona rimasta illesa e al vaglio dei carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, immediatamente intervenuti sul luogo della, insieme ai vigili del fuoco di Barberino del Mugello e il personale sanitario del 118. >>“È morto il giorno di”. Lutto nella televisione, per decenni ha fatto compagnia al pubblico: il triste annuncio della famiglia Quello che è certo è lo spettacolo atroce al quale i soccorritori si sono trovati davanti. Arrivati poco dopo l’incedente non hanno potuto fare nulla. Dalle lamiere contorte (una ...

a Ronco Biellese nella giornata di Natale. Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 21, una donna di 82 anni è stata ritrovata senza vita nel giardino della sua abitazione. Sul posto si ...Il cardinale, come da tradizione, ha fatto il suo ingresso a Betlemme ladella vigilia ... Ladi questo momento, infatti, ci dice che non è più tempo per tattiche di corto respiro, di ...Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di tre persone il giorno di Natale a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Tra le vittime, due giovani insegnanti di 29 anni, Ester Raccampo e ...In una tragica scoperta a Meaux, una cittadina nel nord della Francia, sono stati ritrovati i cadaveri di cinque persone la sera di Natale. Le vittime sono una donna e i suoi quattro figli, di età com ...