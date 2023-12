Traffico Roma del 26-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) LuceverdeMary trovati all’ascolto ancora 2 km di coda sulla diramazione per Napoli tra Torrenova e Raccordo Anulare verso il centro incidente su via Prenestina tra Colle Prenestino Colle monfortani nelle due direzioniincolonnato su Viale del Muro Torto tra Piazza del Popolo e piazzale Brasile due sensi di marcia fine sul lungotevere tra Ponte Sisto è ponte Regina Margherita in direzione Flaminio congestionata la circolazione a Rione Prati in particolare tra ponte Cavour Piazza Adriana e via Crescenzio anticipiamo che da domani e fino al 30 dicembre viale di Tor di Quinto sarà chiuso per lavori di potatura dalle 9:30 alle 16 nel tratto compreso tra Corso di Francia e la tangenziale in entrambe le direzioni modifiche anche per il trasporto pubblico di zona per i dettagli di queste altre notizie potete consultare ...