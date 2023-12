Traffico Roma del 26-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto dalla redazione chiusa temporaneamente via della Magliana per incidente all’altezza di via Dei grottoni verso il centroincolonnato Corso d’Italia e su Viale del Muro Torto fino a Piazza del Popolo in direzione Lungotevere sostenuto ilanche sul lungotevere con code a tratti tra Lungotevere Aventino è lungo in Augusta in direzione Flaminio ricordiamo che per recarsi in centro e verso le aree commerciali fino al 7 gennaio sono potenziate numerose linee bus a queste si aggiungono le due linee gratuite free 1 e free 2 in partenza da Termini e da Piramide e dirette verso il centro oggi bus metro e tram seguiranno l’orario festivo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina riccomi grazie per l’ascolto un ...