Traffico Roma del 26-12-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 26 dicembre 2023) Luceverdeha trovati dalla redazionescarso al momento in città scorrevole la circolazione anche sul raccordo e lungo le consolari Vi ricordo che anche oggi via dei Fori Imperiali a isola pedonale sono deviate le linee bus che vi transitano anticipiamo che da domani e fino al 30 dicembre viale di Tor di Quinto sarà chiuso per lavori di potatura dalle 9:30 alle 16 nel tratto compreso tra Corso di Francia e la tangenziale in entrambe le direzioni modifiche anche per il trasporto pubblico zona per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto al momento da Marina riccomi grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità