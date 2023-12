Traffico Roma del 26-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto dalla redazionenel complesso regolare su tutta la rete viaria della capitale per incidente possibili rallentamenti sulla Appia all’altezza di piazza Camillo Finocchiaro Aprile fino al 7 gennaio nell’ambito del Piano mobilità per le feste le zone alimitato di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 per recarsi in centro verso le aree commerciali fino al 7 gennaio potenziata in numerose linee bus a queste si aggiungono le linee gratuite free 1 e free 2 in partenza da Termini e da Piramide e dirette verso il centro oggi bus metro e tram seguiranno l’orario festivo e se il tema di trasporti la linea ferroviaria Flaminio Montebello e la-lido osserveranno l’orario festivo fino alla mezzanotte del 6 gennaio per i ...