Traffico Roma del 26-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati all’ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo rallentamenti tra laFiumicino e l’ardeatinaintenso Anche tra la Prenestina e La Rustica auto in sulla Pontina tra la Colombo e Spinaceto direzione Pomeziaintenso sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia per incidente si rallenta sulla Appia all’altezza di piazza Camillo Finocchiaro Aprile mi ricordo che anche oggi in via dei Fori Imperiali a isola pedonale sono dunque deviata e le linee bus che solitamente vi transitano fino al 7 gennaio nell’ambito del piano della mobilità per le feste le zone alimitato del centro del Tridente sono attive tutti i giorni incluso sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 per recarsi in centro o verso le aree commerciali ...