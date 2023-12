Traffico Roma del 26-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sul raccordo auto in coda lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Pontina anche in interna abbiamo file tra la Ardeatina e la Pontina code anche sulla Pontina tra Spinaceto e il raccordo direzione centro e tra La Colombaia spilaceto andando verso Pomezia si rallenta sul lungotevere tra il ponte Palatino il ponte Cavour a verso Flaminio ancora chiusa alvia della Balduina tra via Attilio Friggeri e via Ugo De Carolis a per il dissesto della strada aperte le ZTL di centro e Tridente lo saranno tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 6:30 alle 20 il tema trasporti o di consueto orario festivo per bus tram e metropolitane Vi ricordo che fino al 7 gennaio dalle 9 alle 21 saranno in strada anche le due linee gratuite free 1 e freeware da Termini e da Ostiense entrambi diretta in ...