Traffico Roma del 26-12-2023 ore 10 | 00

(Di martedì 26 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto per un incidente avvenuto sulla tangenziale sulla A24 è stato chiuso lo svincolo per la tangenziale in direzione Salaria rimangono scherzi di spostamenti in città aperte le ZTL di centro e Tridente lo saranno tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 6:30 alle 20 anche oggi isola pedonale in via dei Fori Imperiali cambiano percorso le linee bus Perché solitamente vi transitano è sempre in tema trasporti oggi consueto orario festivo per bus tram e metropolitane dalle 9 sono in strada anche le linee gratuite free uno in partenza da Termini e free2 d’Aosta entrambe in centro i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...