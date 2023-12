Traffico Roma del 26-12-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto pochi spostamentiscorrevole ancora chiusa ala causa del dissesto del manto stradale via della Balduina tra via Attilio Friggeri e via Ugo De Carolis anche oggi via dei Fori Imperiali e isola pedonale sono deviate le linee bus di zona fino al 7 gennaio nell’ambito del Piano mobilità per le feste le zone alimitato di centro e Tridente sono a tutti i giorni incluso sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 è sempre fino al 7 gennaio potenziato il trasporto pubblico in direzione del centro Inoltre attive due linee gratuite free 1 e free 2 in partenza da Termini da Piramide diretta in centro oggi bussa metro e tram seguono l’orario festivo i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta per il ...