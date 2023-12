Traffico Roma del 26-12-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione prudenza sulla tangenziale per un incidente avvenuto tra la Nomentana in via delle Valli in direzione dell’Olimpico possibili rallentamenti per il resto pocosulla via della capitale fino al 7 gennaio nell’ambito del Piano mobilità per le feste le zone alimitato di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 in centro o verso le aree commerciali sempre fino al 7 gennaio potenziate numerose linee bus a queste si aggiungono le due linee gratuite Friuli free due in partenza da Termini e da Piramide diretta in centro oggi metro e tram seguiranno l’orario festivo i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito.luceverde.it per il momento questo è tutto da Manuel Porretta Grazie per l’attenzione un ...