Tournée 4 Trampolini 2024 Stefan Kraft parte come favorito | ma ci sono almeno 9 pretendenti al successo

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il salto con gli sci è prossimo a vivere il solenne appuntamento delladei 4, che dal 28 dicembre al 6 gennaio catalizzerà l’attenzione mediatica sugli sport invernali. La LXXII edizione di un evento entrato nella cultura popolare di tutta la Mitteleuropa (e non solo) si annuncia estremamente atteso proprio dai Paesi che lo organizzano. Austriaci e tedeschi hanno infatti dominato la scena nella fase iniziale della stagione., in particolare, si è imposto in 5 delle 8 gare disputatesi sinora. È pertanto l’ovvioper la conquista di una manifestazione sentitissima, da lui già vinta nel 2015. Dovrà però guardarsi dalla concorrenza dei vicini teutonici, con Andreas Wellinger e Karl Geiger a rappresentare le alternative più credibili. La Germania non festeggia dal 2002 ...