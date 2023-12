Tortona | esonerato coach Ramondino | al suo posto pronto De Raffaele

Leggi su sportface

(Di martedì 26 dicembre 2023) Attraverso un comunicato ufficiale,ha reso noto di aver sollevato dall’incaricoMarco, che guidava la squadra da ottobre 2018. Fatale la sconfitta contro la Nutribullet Treviso, la quarta consecutiva per il club, scivolato in undicesima posizione, appena due punti sopra la zona retrocessione. “è entrato e rimarrà nella storia della Società per il ciclo storico e unico – da ottobre 2018 – in cui ha guidato la Bertram Derthona sino ai massimi livelli della pallacanestro italiana. La Supercoppa LNP Old Wild West 2019, la promozione in Serie A nel 2021, due semifinali Scudetto, una finale di Coppa Italia, l’accesso ai Play-In di BCL alla prima partecipazione assoluta del Club a una competizione europea sono solo alcuni dei momenti salienti del suo percorso in ...