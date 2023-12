“Torna per fare il titolare” | nuovo difensore Napoli | parla l’agente

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 26 dicembre 2023)spinge il suo assistito alper la prossima stagione: le sue dichiarazioni sono un messaggio ben chiaro alla società Con il mercato di gennaio alle porte e la fine della prima metà di campionato è tempo per ildi redigere un resoconto della stagione finora. Di certo non la stagione che i tifosi si aspettavano da campioni d’Italia in carica. Gli azzurri hanno sofferto inizialmente con Garcia in panchina, poi De Laurentiis ha optato per un cambio inaspettato, affidando la panchina a Mazzarri. Anche con Mazzarri, almeno fino ad ora, non si è trovata la quadra per far funzionare la macchina perfetta orchestrata la scorsa stagione da Luciano Spalletti, l’equilibrio di un tempo appare oramai come un utopia. In particolare ciò che realmente è venuto a mancare è il supporto del reparto difensivo. Rrahmani, designato ad ...