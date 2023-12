Torna a Roma lo spettacolo “Abracadabra La Notte Dei Miracoli”

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo il grande successo del tour magico rianche questo anno l’attesoLaDei”. L’unico festival internazionale di magia itinerante in Italia con una mission solidale. Dal 26 Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024 Teatro Ghione,.L’unico festival internazionale di magia itinerante in Italiaanche per questo Natale con un nuovo strabiliante cast.ladei, sarà in scena dal 26 Dicembre al 7 Gennaio al Teatro Ghione, con alcuni dei più grandi maghi del mondo per questa nuova produzione che promette di mostrare effetti magici mozzafiato e chea rendere ancora più speciale questo ...

Una serata da dimenticare per il Napoli . A Roma è arrivata un'altra sconfitta ma non solo, anche le espulsioni di Matteo Politano... (calciomercato)

Nessun caso, nessuna polemica: Walter Mazzarri non è torna to a Napoli con i giocatori, ma in taxi , per motivi personali legati a dei familiari. Per ... (247.libero)

UFFICIALE ITURBE CERRO PORTEÑO - Dopo una breve parentesi al Gremio, Juan Manuel Iturbein patria. L'ala paraguaiana di 30 anni è infatti tornato al Cerro Porteño , club in cui si è ...e ...Juan Manuel Iturbetra le file del Cerro Porteno , dove tutto è iniziato. L'attaccante ha firmato un contratto ... Segue il trasferimento a Verona e la chiamata della, per poi muoversi a ...Nemmeno il tempo di rientrare dalla lunga trasferta a Novara e di scartare i regali sotto l’albero, che le capitoline si preparano ad affrontare la seconda fase di regular season. Si inizia con la sfi ...In queste ore in casa Roma torna di moda l'idea Leonardo Bonucci, che visti i problemi in difesa della squadra di Mourinho potrebbe sbarcare in giallorosso firmando un contratto di 18 mesi dopo che le ...