Thor 5 | Loki | Zeus e quello che forse vedremo in un ipotetico film

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'incognita Chris Hemsworth, i villain e una reunion: ancora non sappiamo se arriverà il quinto capitolo di, intanto proviamo ad immaginare alcune possibile caratteristiche, basandoci su diversi elementi inequivocabili., il Dio del Tuono, rimane, ad ora, uno degli eroi originali più amati del Marvel Cinematic Universe, In particolare, uno dei primi supereroi che abbiamo imparato a conoscere nel vasto mondo de La Casa delle Idee e che è diventato, di fatto, uno dei leader dei Vendicatori insieme ad Iron Man (Robert Downey Jr.) e Captain America (Chris Evans). Dopo che in Avengers: Endgame abbiamo assistito, impietriti, alla dipartita di questi ultimi due, ecco che il personaggio interpretato da Chris Hemsworth ha continuato ad esistere, tornando sul grande schermo in: Love and Thunder di Taika Waititi. Detto questo, …

Thor e Loki si sono separati nel 2018 in Avengers Infinity War a causa della morte del Dio dell’Inganno per mano di Thanos, ma la Marvel sta ... ()

La Marvel potrebbe far riunire Thor e Loki nel vasto universo del MCU dopo la fine della serie sul Dio dell'Inganno. Thor e Loki si riuniranno in ... (movieplayer)

The Sandman è stato un successone su Netflix e per questo è stata annunciata la seconda stagione che, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe mostrare ... ()

... visto che i fan chiedono dai tempi di Avengers: Infinity War una reunion strappalacrime tra fratelli, proprio5 potrebbe essere l'ultima occasione utile per vedere l'incontro con, fermo ...In molti già pregustano l'incontro trae suo fratello, mentre altri vorrebbero nuovamente Mobius einsieme. In merito alla loro amicizia e al legame creatosi sul set, Eric Martin ha ...L'incognita Chris Hemsworth, i villain e una reunion: ancora non sappiamo se arriverà il quinto capitolo di Thor, intanto proviamo ad immaginare alcune possibile caratteristiche, basandoci su diversi ...Loki è andato via senza dire addio e non rivedrà più Mobius. Ma è davvero così o sono destinati a ritrovarsi nel futuro dell'MCU Una risposta, seppur parziale, arriva dal produttore della serie tv.