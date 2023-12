The Undertaker | “Quando la streak fu interrotta i miei colleghi erano inca**ati | non lo accettavano”

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ladi Thesi concluse a WrestleMania 30 nel 2014, dove fu sconfitto da Brock Lesnar. Questa scelta scosse il mondo del pro wrestling nel profondo. Per questo motivo, la sua serie si interruppe dopo 21 vittorie consecutive. Sono passati quasi dieci anni da quel momento e ancora oggi è una delle decisioni più discusse nella storia di questo business. Molti sono ancora convinti che Lesnar non avrebbe mai dovuto interromperla. Durante l’ultimo episodio del suo Six Feet Under podcast, il Phenom ha parlato della fine della sua imbattibilità e di cosa ne pensasse il backstage. Le sue parole “La maggior parte dei fan e dei. Nonche lavenisse. Questo è il business però, e io ...

In Italia sono torna te disponibili le prime due stagioni del crime svizzero The Undertaker che vede come protagonista l'attore Mike Müller . The post ... (movietele)

The Undertaker sarà per sempre considerato una leggenda nel mondo del pro wrestling. Il suo contributo al business non sarà mai dimenticato, ... (zonawrestling)

Tanto che ci bastava conoscere un po' quegli Eddie Guerrero, John Cena, Rey Mysterio, Triple H,e via dicendo, per decidere se fare il tifo per loro, o se urlare anche noi quel ' you ...8 Reporting,) PREMIO WE WANT MORE L'Isola dei Resuscitati MortiIn un'intervista con CB, al regista di The Iron Claw, Sean Durkin, è stato chiesto quali fosse il suo "Monte Rushmore" del wrestling ...Trama: Scooby e il resto della banda si trovano tra il pubblico nel corso di una gara di fuoristrada, quando iniziano ad accadere eventi inspiegabili. A quanto pare un misterioso pilota fantasma, noto ...