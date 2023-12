Tevez | «Non ho mai voluto imparare l’ingese | dopo la guerra delle Falklands…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Le parole di Carlosin cui rivela il motivo per cui non ha mail’inglese: il dramma in famiglialaFalklands Carlosa radio D Sports ha spiegato perché non ha maila lingua inglese nemmeno durante i suoi anni di carriera in Premier League. Queste le rivelazioni dell’Apache. «Ho avuto un problema culturale con loro, perché i racconti di mio zio hanno segnato la mia infanzia. Mio zio giocava nel River, era l’unico tifoso del River in famiglia, giocava nella squadra riserve. Proprio quando avrebbe dovuto disputare una partita con la prima squadra, fu reclutato per laFalkland e non poté mai coronare quel sogno. È diventato un ...