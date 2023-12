Testata ad un poliziotto e calci alla volante | denunciato 25enne

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Avellino hanno tratto in arresto per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento unnigeriano, noto alle Forze di Polizia, in Italia senza fissa dimora, richiedente protezione internazionale. Gli agenti, intervenuti presso un esercizio commerciale cittadino, dove era stato segnalato il danneggiamento di una fioriera, notavano la presenza di un cittadino extracomunitario, che,loro vista, gli si scagliava contro, colpendo con unaal volto uno degli agenti e con uno e con due bottiglie in vetro la portiera anteriore lato guida dell’autovettura di servizio, causandone il danneggiamento. Il predetto cittadino extracomunitario, su disposizione dell’A.G., veniva trattenuto ...

