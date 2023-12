Terribile incidente stradale La famosa influencer morta insieme al marito | “Era incinta!”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’e cosmetologa americana Chloe Scott e suoParker sono morti in unil 20 dicembre scorso. I due hanno intentato un sorpasso mentre viaggiavano a bordo del loro pick-up ma purtroppo lo spazio per la conclusione della manovra era troppo ristretto e non sono riusciti a rientrare in tempo nella loro corsia. Dall’altro lato giungeva un mezzo pesante che non è riuscito a evitarli e lo scontro è stato inevitabile. Chloe,sul colpo, era in dolce attesa da pochi mesi e gestiva un centro estetico a Lindon, nello Utah, e i suoi contenuti web hanno rapidamente conquistato il pubblico dei social e ora la sua storia sta commuovendo l’opinione pubblica americana.Leggi anche: “Una coppia bellissima”, Melania e Vincenzo muoiono giovanissimi. ...