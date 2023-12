Tennis | Sinner si concede ultima sciata Tempo di tornare in campo

Un post sui social per salutare la sua Sesto, prima della ripresa ROMA - Ancora qualche ora in pista, prima di tornare in campo. Nel giorno di Santo Stefano Jannikha salutato la neve e la sua Sesto con un'ultima discesa sugli sci, come testimoniato da un video postato sui suoi canali social. "Mi è mancato tutto questo, ma ora è tempo di tornare in campo",...... quello dall'ascesa definitiva nell'Olimpo del. Le parole di: ' Questo mi mancava ma è ora di tornare in campo '. Una delle passioni chepratica di più, ma che non lo distolgono ...Un post sui social per salutare la sua Sesto, prima della ripresa ROMA (ITALPRESS) - Ancora qualche ora in pista, prima di tornare in campo.Il tennista altoatesino si è concesso una giornata di relax prima di tornare ad allenarsi, mentre Nole sta già spingendo al massimo ...