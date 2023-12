Tennis | Simona Halep al bivio | “Carriera finita con conferma della squalifica”

(Di martedì 26 dicembre 2023) Non è un momento semplicissimo da vivere per lata. La professionista romena è stata trovata positiva dopo un test dell’antidoping (la sostanza incriminata è la roxadustat) a ottobre 2022 e la Federazioneracchetta ha deciso dirla per quattro anni. Una sentenza che potrebbe porre fine allanell’universo deldonna che può aggrapparsi, adesso, a una sola speranza: il CAS (Court of Arbitration for Sports) ascolterà l’appelloe deciderà il da farsi. La difesa di: “Chiaro ci sia stata una contaminazione, sono innocente” (Credit foto – pagina Facebookta ...

Simona Halep non ha alcuna intenzione di arrende rsi. L’ex n.1 del circuito WTA del Tennis non può giocare perché squalificata per due violazioni al ... (oasport)

E proprio ilè stata la sua grande passione: uno sport che ha praticato anche a buoni ... Alla famiglia Colantuono, in particolare alla moglie Rosanna e alla figlia, vanno le più sentite ...IntervisteÈ un periodo complicatissimo della carriera perHalep, che è stata provvisoriamente sospesa per doping. La vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa e la tennista rumena potrà ...La rumena svela come sta vivendo un periodo complicato della sua vita, ringraziando i colleghi per il sostegno ...Vedere le cose in questo modo mi aiuta a combattere l'insonnia", ha spiegato. Halep però non ha intenzione di arrendersi e rimane fiduciosa mantenendo viva la speranza per il suo ritorno in campo. " ...