Tennis | Colangelo | “Sinner ha ormai degli standard minimi da raggiungere Berrettini è da top20 | se sta bene”

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il 2023 è agli sgoccioli. Vi offriamo un’analisi tra passato, presente e futuro, parlando di quanto accaduto nelmondiale e di quello che potrebbe accadere. Non si è in possesso di una sfera di cristallo, ma aver conoscenza di quel che è parte dell’album dei ricordi aiuta a capire ciò che ci circonda. Jannikè pronto alla sfida: confermare loraggiunto negli ultimi mesi (n.4 del mondo) e tradurlo anche in condizioni di gioco diverse. Gli Slam saranno la prova di verifica attesa. Di questo e di altro si è parlato con il Tecnico FIT del Circolodella Stampa Sporting di Torino, nonché commentatore tecnico di Eurosport, Fabio. Fabio, siamo ai titoli di coda del 2023 e già si pensa alla prossima annata. Jannikha chiuso in maniera molto ...