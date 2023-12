Tabellone Coppa Italia volley 2024 | calendario | programma | orari | tv e streaming Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Al termine del girone d’andata della Superlega si è delineato ildelladimaschile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: idisi disputeranno il 3-4 gennaio in casa delle migliori quattro classificate, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend del 27-28 gennaioUnipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Trento ha chiuso al comando il girone d’andata della Serie A1 e sarà dunque testa di serie. I Campioni d’affronteranno Verona aidi. Perugia ha concluso al secondo posto e così i Campioni del Mondo dovranno vedersela con Modena in un ...