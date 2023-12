«Superga | il Monviso e la luna» | lo scatto del fotografo torinese premiato dalla Nasa

(Di martedì 26 dicembre 2023) Lae la Michigan Technological University (Mtu) hannoilValerio Minato per unoche ritrae la basilica di, la piramide dele lacrescente al tramonto. «Il regalo più bello, una gioia immensa», ha scritto Minato sulla sua pagina Facebook. L’immagine è intitolata “Cathedral, Mountain, Moon”. Il sito dellaspiega che «scatti singoli come questo richiedono pianificazione. Il primo passo è realizzare che un tale sorprendente triplo allineamento si può verificare. Il secondo è trovare il luogo migliore per fotografarlo. Ma è il terzo, essere esattamente al momento giusto, con il cielo sereno, che è il più difficile». Lorisale al15 dicembre alle 18:52. Leggi anche: C’è ...

La Nasa e la Michigan Technological University (Mtu) hanno premiato il fotografo Valerio Minato per uno scatto che ritrae la basilica di, la piramide dele la Luna crescente al tramonto. "Il regalo più bello, una gioia immensa", ha scritto Minato sulla sua pagina Facebook. L'immagine è intitolata 'Cathedral, Mountain, ...Lo stesso Minato aveva spiegato su Facebook: 'ed ilhanno avuto un appuntamento indimenticabile con la Luna. Ieri pomeriggio, dalle alture di Castagneto Po, è andato in scena un ...