Su Disney+ arriva Raffa | la docuserie che racconta la vita privata e pubblica di Raffaella Carrà

(Di martedì 26 dicembre 2023) Su, primasuellacon tre episodi da un’ora cheno ladell’icona della tv.ellaa 360 gradi, da Trieste in giù, tra pubblico e privato, dall’infanzia in Romagna fino a Roma, passando anche per Hollywood, Città del Messico, Madrid, Buenos Aires e Lima.

Wish Il 21 dicembre, invece, in salaWish, il nuovo e splendido lungometraggiocheal cinema per festeggiare i cento anni della nota casa di produzione e distribuzione. In ...©Walt/ Courtesy Everett Collection Si entra subito nel cuore della questione con la ... per difetto, 3.452, per un totale di 1.218 cinema) sia quasi 17.000 tonnellate di CO2. Da un'...Come è noto, in Italia il periodo delle festività natalizie è il più propizio per l'industria cinematografica Le vacanze di Natale, si sa, sono il periodo in cui gli italiani vanno con più frequenza a ...Gli incassi deludenti di “Wish” testimoniano il momento di difficoltà dei personaggi su cui lo studio aveva fondato il suo più recente rilancio ...