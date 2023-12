Strage familiare a Meaux | trovati morti madre e quattro figli | arrestato il padre in fuga

(Di martedì 26 dicembre 2023), 26 dicembre 2023 – Orrore a Natale per la comunità di, nel Nord della Francia, dove sono stati rii cadaveri di cinque persone, una donna e i suoi. Il drammaha portato all’arresto del marito edelle vittime, che si era dato alla. Scoperta tragica aLa sera di Natale, una vicina, preoccupata per non aver ricevuto risposta dopo aver bussato alla porta dell’appartamento della famiglia, ha scoperto un orrore indicibile. La donna, preoccupata per l’appuntamento mancato con l’amica, ha notato tracce di sangue e ha immediatamente allertato le autorità. Gli investigatori hanno aperto un’indagine per omicidio volontario, affidando le indagini alla polizia giudiziaria di ...

...ricercato maritodi Natale in Francia, in Seineet - Marne, dove una donna e i 4 figli - 10, 7 e 4 anni, il più piccolo 9 mesisono stati trovati morti. A dare l'allarme unche non ...in Francia: secondo quanto riferiscono i media francesi, i bambini che sarebbero stati uccisi dal papà avrebbero 9 mesi, 4 anni, 7 anni e 10 anni. I cadaveri sono stati scoperti ...Secondo il sito Actu 17 la strage è avvenuto nell'edificio in piazza Adam-de-la-Halle. Il padre, 33 anni, già noto alle forze dell'ordine per violenze in famiglia, è stato arrestato verso le 8 odierne ...Gli investigatori hanno avviato subito le indagini: il principale sospettato è il padre dei bambini attualmente in fuga ...