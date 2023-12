Stefano Pioli esonerato in ogni caso | Milan | indiscrezioni sui vertici societari

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo il pari acciuffato all'ultimo respiro contro la Salernitana, si erano rincorse voci sull'esonero di. Il, rieriva la Gazzetta dello Sport, rifletteva sulla sua posizione, che appare sempre più compromessa: fuori dalla Champions, quasi fuori dai giochi in campionato, spesso "scollato" in campo e travolto da un numero-monstre di infortuni. Ma, alla fine, il mister ha mangiato il panettone: ad oggi, 26 dicembre, nessun esonero. Il punto è che si torna subito in campo, la prossima partita è in calendario per sabato 30 dicembre, a San Siro contro il Sassuolo. E ovviamente persi parla di ultima spiaggia, termine in verità usato troppo spesso in relazione al mister rossonero. Eppure, in questa occasione, lo scenario appare differente, più difficile: un pari o peggio una sconfitta potrebbero ...