Stefano De Martino amanti | fuori altri nomi dopo rivelazioni Belen

(Di martedì 26 dicembre 2023)Deè stato voluto fortemente in prima serata per condurre il suo grande show Natale a Santostasera 26 dicembre 2023 su Rai2. Per quanto riguarda la questione 'santo', però, sembrerebbe esserci ancora molto lavoro da fare, almeno stando alle parole pronunciate di recente daRodriguez nella intervista rilasciata a Domenica In. Mentre il conduttore era alle prese con i preparativi dell'evento, che vedrà tra gli ospiti Maria De Filippi, l'attenzione del pubblico è tutta focalizzata sulla fine del suo matrimonio con l'argentina e le verità svelate da lei, comprese le misteriose identità delle presuntidiDe. "Mi ha tradito più volte, ho parlato al telefono con le signorine, hanno ammesso tutto subito. Ne ho sentite ...

