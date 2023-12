STATS – Solo Thiago Motta ha il ritmo di Simone Inzaghi

(Di martedì 26 dicembre 2023)e il suo Bologna viaggiano a ritmi da Champions e i numeri lo avvicinano aPrendendo le ultime 5 giornate di campionato come riferimento dello stato di forma delle squadre, emergono un po’ di considerazioni: 1) Nessuna squadra le ha vinte tutte. 2) Inter e Bologna sono quelle che hanno fatto meglio conquistando 13 punti su 15. I nerazzurri hanno impattatoall’Allianz Stadium, i rossoblu hanno pareggiato a Lecce. Per il resto procedono spediti e la classifica sorride 3) Mazzarri senza mezzi termini. Due vittorie, tre sconfitte. Procedendo così, il sostituto di Garcia non farà meglio del predecessore. 4) Empoli e Udinese, nessuna vittoria. Sono le due squadre più in difficoltà nell’ultimo periodo: 3 punti per i friulani,2 per i toscani.

É duratouna notte il primato del Bayern Monaco. Ieri pomeriggio il Bayer Leverkusen se l'è ripreso con una prestazione sostanziosa a Brema É duratouna notte il primato del Bayern Monaco. Ieri pomeriggio il Bayer Leverkusen se l'è ripreso con una prestazione sostanziosa a Brema, piegando il Werder con il secco risultato ...Fare di nome Jordan magari aiuta, ma lestagionali non lasciano spazio a molti dubbi: 19 ... Sarà bene fare in modo che si sia trattatodi un incidente di percorso. HAPPY CASA BRINDISI 4. La ...L OUISVILLE, Ky. - Week 16 of the National Football League's 2023 season is now in the books, and former Louisville Cardinals continue to make significant impacts across the league. 14 former Cards ...Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida tra Frosinone e Juventus, terminata con il punteggio di 2-1 per i bianconeri La vittoria della Juventus a Frosinone è arrivata solo a 9 minuti dal termine m ...