Spoiler Gf | Sergio D’Ottavi | la somiglianza è incredibile

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 26 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf,ha varcato la porta rossa il 23 dicembre, ma la sua somiglia ad un noto personaggio non è sfuggita Occhi puntati sul nuovo arrivato, che ha varcato la porta rossa il 23 dicembre; un Natale molto particolare per lui, che ricorderà sicuramente per il resto della vita. Uno sportivo, un imprenditore, oltre che chef, con la passione per il surf. In questi giorni si è mostrato molto disponibile, soprattutto in cucina, di cui sembra conoscerne davvero tanto, dando filo da torcere alla cuoca ...