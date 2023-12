Sondaggi politici Emg | per il 52% Meloni arriva a fine legislatura

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 26 dicembre 2023) Italiani pragmatici sulla UE, per il 36% farne parte è una necessità È tradizione in Italia che quando la durata di un governo supera circa un anno si cominci a parlare della stabilità della maggioranza, della possibilità di un rimpasto se non di una caduta dell’esecutivo. A scatenare le dietrologie sono normalmente le rivalità tra gli alleati o tra le correnti dei partiti, e si ipotizza che qualche componente voglia sostituire quella al momento nella stanza dei bottoni. Oppure si immagina che il Presidente del Consiglio e il suo partito vogliano magari governare da soli. Del resto il passato è pieno di esempi in questo senso, anche senza andare indietro agli intrighi della Prima Repubblica tra Dc, Psi e alleati laici. Il ribaltone bossiano è rimasto a lungo impresso nella memoria del centrodestra, così come la caduta di Prodi pilotata da Massimo D’Alema. E poi vi furono le ...