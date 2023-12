Simona Ventura Si Sposa | Ecco L’Opinione Di Stefano Bettarini!

... infatti, ha assegnato dei voti ai concorrenti della 18esima edizione di Ballando ma, a quanto pare, all'ex calciatore non è andato a genio un commento a proposito di, sua ex moglie, ...Selvaggia Lucarelli finisce nel mirino di Stefano Bettarini , ex marito di. L'ex Vippone era stato citato dalla Lucarelli nel dare il suo voto a, seconda classificata all'ultima edizione di Ballando con le Stelle di cui Selvaggia è giurata. ...Love is in the air, o meglio, lo sarà anche e soprattutto nel 2024! Infatti, ci siamo domandati: Quali sono le coppie vip che convoleranno a nozze il prossimo anno. Buttando un occhio al futuro, molte ...Stefano Bettarini si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli per lo sfottò a Simona Ventura dopo Ballando con le Stelle.