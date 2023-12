Siete pronti a trasformarvi in scimmie?

Leggi su amica

(Di martedì 26 dicembre 2023) Anno nuovo fa rima con buoni propositi. Se lo sport è sempre nella vostra lista delle cose da fare, sappiate che nell’anno che verrà non potrete non prendere in considerazione questo: il Tarzan Movement. Una nuova disciplina perfetta per scaricare lo stress che si svolge nelle foreste e che ci chiede come regola numero uno di essere selvaggi e istintivi. A rivelarlo è una nuova ricerca di Puregym che ha tracciato le tendenze sportive destinate a dominare l’anno che verrà, insieme a quelle che stanno per scomparire man mano che ci avviciniamo al nuovo anno. Lo studio ha analizzato i dati di ricerca di Google in tutto il mondo rispetto a oltre 170 diverse tipologie di allenamento sportivo. Per calcolare l’aumento (o la diminuzione) dell’interesse tra oggi e lo stesso periodo dell’anno ...