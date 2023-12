Settimana bianca | ormai un lusso per pochi | dove costa meno andare a sciare?

(Di martedì 26 dicembre 2023)trascorrere unain montagna, tra chalet, ristoranti e giornate passate asembra essere diventato un sogno irraggiungibile, in particolare per il rialzo dei costi di soggiorno e dello skipass che fanno arrivare alle stelle i prezzi di una. Èunper, come ha evidenziato un report di L'articolo proviene da Il Difforme.

(Adnkronos) – Consigli pratici per risparmiare sulla neve a fronte di un’impennata dei prezzi per le settimane bianche in vista di Capodanno ... ()

Qualcuno ha detto Settimana bianca ? L’atmosfera è quella giusta per esplorare mete last minute proprio come se si fosse il protagonista di un ... (metropolitanmagazine)

... che si sono tenute lo scorso fineassieme alle elezioni parlamentari. La coalizione del ...per le pressioni dell'opposizione che era scesa in piazza obbedendo agli ordini della Casa. ...Stava scontando la pena definitiva per furto aggravato e per rapina a un portavalori, ma da agosto di lui si erano perse le tracce. La decisione di trascorrere le vacanze sulla neve in Abruzzo sono ...In libreria con l’autobiografia dei suoi moltissimi animali, la scrittrice Bianca Pitzorno fa sorridere, commuovere e riflettere sulle nostre esistenze.Gli auguri natalizi della premier abbracciata alla figlia Ginevra. La ministra Santanchè: «Auguri speciali a tutti coloro che durante le feste lavorano, in particolare nel turismo» ...