(Di martedì 26 dicembre 2023) La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è laBKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo con la 17ainsu Sky e in streaming su NOW.LaBKT è la nuova denominazione dellaB, la seconda divisione del campionato di calcio italiano, nata con la collaborazione tra la Lega Nazionale Professionisti B e la società BKT, azienda multinazionale indiana specializzata nella produzione degli pneumatici Off-Highway. La nuova stagione-2024 vede ai nastri di partenza 20 squadre: la primadella cadetteria è in programma sabato 19 agosto, con l’ultimo turno, previsto per il 10 maggio 2024 che precederà la fase finale con playoff e playout.La ...

Anche la Serie BKT è su DAZN ! Sia in Diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non ... ()

La novità non ha fatto scandalo, anzi ha destato una certa curiosità (niente a che vedere, va da sé, con l'Annibale nero interpretato da Denzel Washington nella nuovaNetflix, che ha suscitato ...Abbiamo quindi unastorica di 73 osservazioni (i tassi di crescita dal 1951 al), di cui almeno le ultime due, quelle riferite al 2022 e al, non sono ancora definitivamente consolidate ...Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Ser ...Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadr ...