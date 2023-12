Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 19a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi su digital-news

(Di martedì 26 dicembre 2023) Anche laBKT è su! Sia instreaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.Il 26 dicembresarà unacalcistica intensa, con la 19adiB. La Reggiana affronterà il Catanzaro alle 12:30 al Mapei Stadium, in un incontro che si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Entrambe hanno ottenuto la promozione lo scorso anno, ma ora si trovano in situazioni diverse: la Reggiana lotta per evitare la retrocessione, mentre il Catanzaro punta con determinazione ai playoff. La telecronaca di Alessandro Rimi accompagnerà gli spettatori attraverso ogni momento di questa partita carica di tensione.Alle 14:55, ZonaB, con Alessandro Iori come moderatore, ...