(Di martedì 26 dicembre 2023) La polizia serba ha dichiarato di aver arrestato almeno 38 persone che hanno preso parte a una protesta contro le irregolarità diffuse segnalate durante il recente scrutinio generale che ha dichiarato i populisti al governo vincitorie elezioni parlamentari. Il gruppo di opposizioneAgainst Violence ha inscenatodopo le elezioni del 17 dicembre, sostenendo che ci sono statielettorali, in particolare nella capitale Belgrado. Alcuni politici'opposizione hanno iniziato uno scioperoa fame. Alla vigilia di Natale i manifestanti hanno tentato di entrare nel municipio di Belgrado, rompendo le finestre, prima che la polizia antisommossa li respingesse usando gas lacrimogeni, spray al peperoncino e manganelli.

Miroslav Aleksic, uno dei leader di 'La contro la violenza' (Spn), il maggior cartello dell'opposizione che organizza da otto giorni le proteste, ha detto oggi che Vladimir Obradovic, il leader del partito, ha iniziato uno sciopero della fame. La Russia accusa l'Occidente di incitare le proteste.