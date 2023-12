Senegal | scoppia il caso | nessuno stipendio negli ultimi sei mesi

A meno di tre settimane dall'inizio della Coppa d'Africa 2023 che si giocherà in Costa d'Avorio ,il caso in casa. Come rivelato da diversi media e confermato dallo stesso Commissario tecnico Aliou Cissé , allenatore e staff non percepiscono stipendio da oltre sei mesi . A così ...... c'è anche chi se ne va perchéuna guerra; perché non è libero, nel suo Paese, di esprimere ... Un esempio: chi arriva dalnon viene in Italia o in Europa perché in quel Paese c'è un ...Il Commissario tecnico del Senegal Aliou Cissé lancia l'accusa: lui e il suo staff non percepiscono stipendio da sei mesi ...Al cinema Pathé della capitale senegalese Dakar, la Direction de la cinématographie presenterà per la prima volta nel Paese quattro film de 'Les Actualités Sénégalaises', cinegiornali recentemente res ...