Senegal | la grave denuncia del ct | “Non mi pagano da 6 mesi”

Leggi su notizie

(Di martedì 26 dicembre 2023) Aliou Cissé ha accusato la Federazione alla vigilia della Coppa d’Africa. Si tratta di una cifra importante, l’allenatore si è sfogato, chissà se i rapporti tesi influiranno sul percorso nella competizione continentale. Le avversarie nel girone saranno Camerun, Gambia e Guinea Una delle nazionali favorite per la vittoria nella prossima Coppa d’Africa che prenderà il via il 13 gennaio e si concluderà l’11 febbraio. Ilproverà a farsi strada, ma non sarà semplice, soprattutto ricordando il percorso ambizioso del Marocco negli ultimi Mondiali disputati in Qatar. Una corsa storica interrotta soltanto nella semifinale contro la Francia. Una foto di Aliou Cissé, commissario tecnico del, agli ultimi Mondiali disputati in Qatar. Ora la sua Nazionale cerca il bis in Coppa d’Africa (Ansa Foto)Ilarriva però alla ...