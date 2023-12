“Se non ti sposi fai la fine di Saman” | salvata 20enne pakistana di Novellara

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Pubblicato il 26 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – "Se non tifai ladi". Con queste parole il padre minacciava una ragazza poco più che ventenne di, nel reggiano, lo stesso paese della famiglia diAbbas,?18enneuccisa perché si rifiutava di accettare un matrimonio combinato. La giovaneabitava nella stessa casa con il padre, la moglie del padre e i fratelli nati dal secondo matrimonio del padre. La madre naturale sarebbe stata uccisa in Pakistan quando lei era appena nata. Secondo quanto emerso dalle indagini, la ragazza non era libera di uscire di casa, di cercarsi un lavoro, di avere contatti con il mondo esterno, di proseguire gli studi interrotti proprio in occasione dell’esame di terza media per volontà del ...