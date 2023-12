Se non ti sposi fai la fine di Saman |   denunciato il padre di una ragazza pakistana 

Leggi su agi

(Di martedì 26 dicembre 2023) AGI - "Se non tifai ladi". Ildi una giovane pakistana residente a Novellara, è statoinsieme alla matrigna e per entrambi è stato disposto anche il divieto di avvicinamento alla. All'uomo è stato anche contestato il reato di maltrattamenti e induzione al matrimonio forzato. I carabinieri di Novellara hanno eseguito la misura cautelare e applicato il braccialetto elettronico. I due coniugi vivevano con la20enne, e gli altri figli nati dal secondo matrimonio dell'uomo, 52enne pakistano. La mamma dellaè deceduta in Pakistan e sarebbe stata uccisa quando lei era appena nata. Dalle indagini è emerso che alla giovane era proibito uscire, cercarsi un lavoro, avere amici e contatti con il mondo ...