“Se non ti sposi fai la fine di Saman” | 52enne pakistano costringeva la figlia al matrimonio

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 dicembre 2023) “Se non tifai ladi”. Questo l’avvertimento di unpachistano allapoco più che ventenne, residente a Novellara, lo stesso paese del Reggiano dove viveva la famiglia di, la ragazza di origine pakistana uccisa per aver rifiutato uncombinato. Per l’uomo e la matrigna della giovane, una donna di 37 anni, i carabinieri hanno eseguito un divieto di comunicare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. La ragazza era stata costretta nel 2021 a delle nozze a distanza con un cugino, decisione a cui lei si era opposta con tutte le sue forze. Disposto per la coppia il braccialetto elettronico. Entrambi i coniugi rispondono di maltrattamenti e l’uomo di costrizione o induzione al.Leggi ...