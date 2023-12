Sci di fondo | Tour de Ski maschile 2024 Johannes Klæbo è l’unica variabile indipendente

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) La XVIII edizione delde Ski si disputerà in soli due Paesi, Italia e Svizzera. Situazione inedita, figlia della decisione della Fis di razionalizzare geograficamente il calendario. In realtà, nulla avrebbe vietato di avere una tappa in Germania, ma le dinamiche organizzative hanno portato a fare la spola tra il nostro Paese e quello elvetico. Si comincerà con tre tappe a Dobbiaco (sprint a skating, gara distance contro il cronometro in alternato e inseguimento a tecnica libera); ci si sposterà a Davos per due gare (sprint a skating bis e inseguimento a tecnica classica), si chiuderà in Val di Fiemme con altre due competizioni (mass start in alternato, scalata del Cermis). Alla luce di quanto visto sinora in stagione e dei precedenti recenti, tutti i favori del pronostico non possono che essere accordati aHøsflot. ...