Sci di fondo | riparte la Coppa del Mondo | a Dobbiaco la prima tappa del Tour de Ski | presenti 21 azzurri

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo la parentesi scandinava, ladeldi sci didopo Natale e lo fa da, in provincia di Bolzano. Sarà dunque l’Italia ad ospitare laprova dell’edizione numero 18 delde Ski, che proseguirà poi in Val Pusteria, a Davos (Svizzera) e infine in Val di Fiemme con l’ascesa dell’Alpe del Cermis. Saranno ben 21 gliai nastri di partenza (12 uomini e 9 donne), di seguito l’elenco dei convocati: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo e Michael Hellweger (uomini), Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nadine Laurent, Martina Di Centa, Iris De ...

nordico: La Valle d'Aosta sarà ben rappresentata al Tour de Ski di, con ventuno atleti azzurri tra cui Federica Cassol, Nadine Laurent, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo ...La XVIII edizione del Tour de Ski si disputerà in soli due Paesi, Italia e Svizzera. Situazione inedita, figlia della decisione della Fis di razionalizzare geograficamente il calendario. In realtà, nu ...