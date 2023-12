Sci alpino | si parte con il weekend di Bormio | Dominik Paris cerca conferme importanti sulla “sua” Stelvio

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Messi in archivio i festeggiamenti natalizi, è già tempo di tornare in azione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. Come tradizione, il calendario che ci conduce al Capodanno proporrà ancora le nevi italiane come grandi protagoniste. Si gareggerà, infatti, nell’imprescindibile scenario di. Giovedì 28 dicembre e venerdì 29, infatti, vivremo due gare veloci sullo splendido scenario della pista “”. Si inizierà con la discesa, quindi toccherà al superG, con in palio gli ultimi 200 punti dell’anno, dato che poi si passerà al 2024 con le prove tecniche di Adelboden (del 6-7 gennaio). Cosa ci aspettiamo dalla due-giorni valtellinese? In primo luogo tutto ruoterà attorno a. Il fuoriclasse nativo di Merano non solo ha già ...