Sci alpino | Sarrazin fa sognare la Francia nella prima prova a Bormio Ottimo Casse | Paris nelle zone alte insieme a Molteni e Zazzi

(Di martedì 26 dicembre 2023) La tappa disi è aperta ufficialmente stamattina con il primo training ufficiale verso la discesa libera di giovedì 28 dicembre valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci. Ladelle due prove cronometrate, anticipata di un’ora per tutelare il manto nevoso in vista delle gare, ha consentito agli atleti di prendere confidenza con la Stelvio in attesa di fare davvero sul serio tra giovedì e venerdì con la discesa ed il SuperG. Il miglior tempo di giornata è stato siglato col pettorale 23 da Cyprien, che si conferma dunque in grande crescita in velocità dopo i due quarti posti della Val Gardena sulla Saslong. Il 29enne transha completato la discesa in 1’52?77, rivelandosi competitivo in tutte le sezioni della pista e fornendo dei segnali molto incoraggianti ...