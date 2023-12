Sci alpino | risultati e classifica prima prova discesa Bormio | 4 italiani in top10 | si rivede Franzoni

(Di martedì 26 dicembre 2023) Aè andata in scena lain vista dellasulla mitica ‘Stelvio’ che si disputerà giovedì 28 dicembre, seguita venerdì 29 da un superG. Originariamente prevista per le 11.30, è stata anticipata di un’ora per preservare il manto. Negli ultimi giorni le temperature sono state decisamente alte e fuori stagione, tuttavia la pista è stata preparata in maniera impeccabile. Già da oggi, ad ogni modo, è previsto un sensibile calo termico. Il miglior tempo è stato registrato dal francese Cyprien Sarrazin in 1’52?77. Si tratta di una sorpresa relativa, perché l’ormai ex-gigantista, da un paio di stagioni diventato un velocista a tutti gli effetti, già da diverse settimane aveva lasciato trasparire un potenziale importante, dando la sensazione che sia solo questione di tempo il maturare di un grande ...

nordico: La Valle d'Aosta sarà ben rappresentata al Tour de Ski di Fondo, con ventuno atleti azzurri tra cui Federica Cassol, Nadine Laurent, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo ......am Großglockner per incontrare quello che a prima vista può sembrare un moderno villaggio. ... per uscire dalla stanza con gliai piedi. Qui si vive la montagna senza stress e senza traffico, ...La tappa di Bormio si è aperta ufficialmente stamattina con il primo training ufficiale verso la discesa libera di giovedì 28 dicembre valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino.La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile è pronta a sbarcare a Bormio, per la classica tappa post natalizia che chiude l'anno solare. In programma ci sono due gare: giovedì 28 una discesa l ...